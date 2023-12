Incidenti stradali a Udine e Manzano: un'auto contro il muro e un'altra contro un platano, cinque persone in ospedale

MANZANO/UDINE - Una donna ha perso il controllo della propria auto ed è finita contro un platano. Nessun altro mezzo è rimasto apparentemente coinvolto. È successo a Udine, dove sono giunti gli aequipaggi di un'ambulanza e un'automedica.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna, che è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo in codice giallo.

A Manzano, invece, il conducente di un'altra vettura ha perso il controllo ed è finito contro un muro.

In auto c'erano altre tre persone. È successo sempre questa mattina, 31 dicembre, intorno alle 9:30, lungo la ex provinciale 29. Anche in questo caso nessun altro mezzo coinvolto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze che hanno preso in carico le quattro persone: due sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Palmanova, le altre due sono state trasportate sempre in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Attivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.