Marina Azzurra, il tribunale del Riesame toglie i sigilli al resort di lusso

il complesso turistico di lusso - un investimento da 40 milioni di euro - che doveva essere inaugurato fra pochi giorni sulla sponda del Tagliamento, a Lignano Sabbiadoro.



Secondo l'inchiesta in corso, il Resort sarebbe stato costruito in zona non consentita. I reati ipotizzati dalla Procura, a carico del responsabile dell'area tecnica del Comune, che aveva firmato i permessi, sono abuso d’ufficio, falso ideologico e violazione di norme urbanistiche. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nas di Udine e il sequestro preventivo è stato disposto dal gip Daniele Faleschini Barnaba. I sigilli al complesso ricettivo sono stati apposti il 15 maggio, ma il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso della difesa.

LIGNANO - Il tribunale del riesame ha