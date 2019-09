Brigata Julia, oltre 5.000 alpini alla sfilata per la festa dei 70 anni

LIGNANO SABBIADORO - La sfilata per le vie del centro di Lignano ha concluso oggi la tre giorni di manifestazioni per il 70. anniversario della ricostituzione della Brigata Alpina Julia. Oltre 5000 alpini, secondo dati dell' Associazione Nazionale Alpini, hanno sfilato per le vie del centro al ritmo del «33» con una affluenza complessiva stimata di oltre 15 mila alpini, animati da allegria e spirito di corpo.



Dietro il Labaro Nazionale scortato dal Presidente Favero e dal Vice Comandante per il Territorio del Comando Truppe Alpine, Generale Gamba, ha sfilato la Fanfara della Brigata Alpina Julia seguita da un reparto di formazione di alpini, artiglieri, cavalieri, genieri, logisti e trasmettitori di tutti i reggimenti che compongono la Grande Unità, comandati dal Capitano Silvia Natalia, comandante 69/a Compagnia Alpini del Battaglion Tolmezzo. A seguire, gli ex comandanti della Julia e il Comando Brigata Julia con il suo Comandante in testa, Gen. Alberto Vezzoli, che in questi giorni è impegnato anche nel comando del Raggruppamento Lazio Abruzzo nell'Operazione Strade Sicure con parte del Comando e circa 1000 uomini e donne della Julia impegnati a Roma e città limitrofe. Inoltre, i rappresentanti degli Stati della «Multinational Land Force», ungheresi e sloveni, che lavorano nel Comando della Julia, caso unico in Italia di brigata multinazionale permanente. Ad accompagnarli c'erano i «Veci» dell' ANA. Presente anche il Piemonte Cavalleria (2ø), con il Comandante in testa, ultimo arrivato nella Julia. Successo ha riscosso la Mostra Statica, allestita al Centro Civico, dove sono esposti mezzi e materiali caratteristici delle Truppe Alpine, con la mostra fotografica sul Libano e la sezione storica dedicata a Francesco Baracca.

