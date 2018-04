di Marco Corazza

CAORLE - Le onde alte oltre 2 metri spinte dal forte vento rendono proibitiva la navigazione di tre amici:al largo diarriva lae li porta in salvo. E' stato un pomeriggio di paura quello di ieri per una coppia di coniugi ed un loro amico, tutti di. Il terzetto era partito da Venezia con una piccola imbarcazione da diporto, con rotta verso. Quando sono arrivati allargo di Caorle, le condizioni meteomarine erano peggiorate tanto da rendere prticamente impossibile per la piccola imbarcazione proseguire la navigazione tra le onde alte due metri. Il comandante ha quindi lanciato il "", che è stato captato dalladi Caorle. Subito è stato diramato l'allarme alle imbarcazioni che navigavano nella zona. Per fortuna la Guardia di finanza di Caorle stava già pattugliando il tratto di mare. I militari hanno raggiunto i, trainandoli fino alladi Caorle. Tutti stanno bene, anche se sono rimastiper la brutta disavventura.