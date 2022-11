Latisana, schianto in strada e l'auto finisce in bilico sul canale con il conducente incastrato all'interno

LATISANA - Alle 10 circa di oggi, 14 novembre 2022, su richiesta della Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Latisana (Ud) è intervenuta in località Gorgo a Latisana (Ud) per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno stabilizzato il mezzo che era in bilico su un canale a bordo careggiata e, assieme al personale sanitario, hanno estratto dall’abitacolo dell’autovettura il conducente ferito. Una volta che l’infortunato è stato preso in carico dal personale sanitario i vigili del fuoco hanno provveduto a completare la messa in sicurezza del veicolo e dell’area del sinistro. Sul posto, la Polizia Locale.