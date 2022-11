Si scontra in bici contro un'auto, sessantenne gravissimo

MANZANO - Versa in gravi condizioni un uomo di circa 60 anni di età che nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 13 novembre, poco dopo le 18.30, è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto lungo la regionale che collega Buttrio con Manzano, in prossimità della rotonda dove sorge il supermercato Aldi. Stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando si è scontrato con una auto, per causa in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Manzano e della Radiomobile della Compagnia di Palmanova. Dopo la chiamata di aiuto al Nue112, transitata alla Sores, gli infermieri della centrale hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cormons e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con a bordo dell'equipe dell'elisoccorso. Nell'impatto, infatti, ha riportato gravi lesioni, in particolare un trauma cranico.