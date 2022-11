Udine, gita in sella alla sua bici poi lo schianto violento contro un'auto: 62enne muore in ospedale

UDINE - Muore dopo l'arrivo in ospedale Milan Stanisavljevic, il 62enne di origine serba ma residente nel capoluogo friulano, che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto a Udine in via Ascoli. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre si trovava in sella a una bicicletta si è scontrato contro una vettura.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Nue112 che ha girato la telefonata tempestivamente alla Sores. Gli infermieri della centrale hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di una ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è spirato poche ore dopo.