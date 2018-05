Lancia sassi e segnali dal cavalcavia: motociclista ferito, 14enne nei guai

di Paola Treppo

CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine) - Ragazzino di 14 anniun paletto di quelli che delimitano la carreggiata e losulla strada dal. Il palo di plastica, lungo circa un metro e mezzo, per poco non finisce addosso a un uomo di Gonars che comunquecon la moto, rovina sull'asfalto e restaÈ successo il primo maggio scorso, adel Friuli. Il minorenne ha spaccato il delimitatore della carreggiata, ha raggiunto il cavalcavia della strada regionale 352 e lo ha lanciato di sotto, all'altezza della variante Powell, non lontano da un parco giochi molto frequentato. In quel momento sulla via sottostante stava transitando undi 59 anni diQuest'ultimo ha tentato di evitare l'oggetto, facendo manovra, ed è caduto dalla due ruote, una Suzuky Gsx, riportando graffi e botte in diverse parti del corpo. Si è recato da solo al pronto soccorso dell'ospedale e si è fatto medicare. Per fortuna non ha riportato lesioni gravi; poteva andare molto peggio.Il fatto è stato segnalato ai carabinieri della Compagnia di Palmanova che hanno avviato subito una. Pare che oltre al 14enne, un ragazzino di Cervignano del Friuli, in quel momento ci fossero anche altri minorenni che però non sono stati identificati.Secondo alcuni testimoni, inoltre, il gruppetto non si sarebbe limitato a buttare di sotto solo il delimitatore di plastica ma anche altri oggetti tra cui, che per fortuna non hanno colpito nessuno.I carabinieri di Villa Vicentina, al termine delle indagini, dopo aver ascoltato alcune persone, hannoa piede libero il 14enne per l'ipotesi di reato di getto pericoloso di cose. Procede la Procura dei Minori di Trieste.