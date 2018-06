Ladri nei distributori di benzina: ripuliti self service di Esso e Repsol

di Paola Treppo

TALMASSONS e MORTEGLIANO (Udine) - Raid ladresco nei giorni scorsi in duedel Medio Friuli. I colpi, messi a segno con ogni probabilità dalla stessa banda di malviventi, risalgono alla notte di domenica 17 giugno scorso ma sono stati scoperti solo nelle ultime ore dai due gestori, che avevano momentaneamente sospeso l'attività, per poi rientrare la lavoro.è finita nel mirino la pompa della, gestita da un uomo di Lestizza; qui i malviventi hanno scassinato la colonnina per il pagamento automatico del carburante e rubato 800 euro in contanti. Nel vicino comune di, invece, i ladri hanno spaccato la colonnina deldella, gestita da un uomo residente a Valvasone, rubando circa 330 euro in contanti. Indagano sui due furti i carabinieri della stazione di Mortegliano e della Compagnia di Latisana.