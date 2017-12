Truffa per il viaggio di Capodanno, ma la loro fuga d'amore dura poco

di Paola Treppo

MARTIGNACCO (Udine) -il viaggio perma la fuga d'amore dura poco. La passione è scoccata da tempo, dopo che i loro precedenti matrimoni sono naufragati. Ora è tutto diverso, c'è una grande complicità tra loro, lui un 37enne e lei una 51enne, entrambi residenti in un comune alle porte di; è la vigilia di Natale e decidono di regalarsi un romantico weekend per Capodanno in una prestigiosa capitale europea.Si tratta della loro fuga d'amore e quando si trovano nel centro commerciale Città Fiera di, il polo dello shopping alle porte di Udine, non esitano a prendere quattro cofanetti vacanza; invece di pagarli li nascondono sotto il giaccone. Poi decidono di rifarsi pure il guardaroba e scelgono deglie scarpe, che finiscono anche quelli sotto il giaccone. Ma i loro movimenti non passano inosservati. Prima di uscire senza pagare vengono raggiunti dai carabinieri della stazione di Martignacco, comandati dal maresciallo maggiore Edoardo Ciappi. A quel punto non resta loro che confessare ile restituire la merce all'ipermercato. La coppia vieneper furto aggravato e la fuga d'amore rimandata a un altro