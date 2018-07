Jeep finisce nel burrone: nonno muore, grave il nipote di 16 anni

di Paola Treppo

LAUCO (Udine) -in Carnia, sulle alture didove un mezzoè finito in un. A bordo del veicolo c'erano due persone,. Per cause in corso di accertamento da parte dei militari del Sagf della Guardia di finanza di Tolmezzo, intervenuti sul posto, il veicolo si è ribaltato lungo un ripido pendio, in località Trischiamps, vicino aper le gravissime ferite riportate nell'impatto e. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase Hems di Campoformido. Per l'uomo non c'era più nulla da fare se non decretare il decesso. Il nipote è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine; è successo intorno alle 15 di oggi, mercoledì 11 luglio. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo.