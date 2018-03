Inventario in profumeria: in pochi mesi rubata merce per 12mila euro

di Paola Treppo

MARTIGNACCO (Udine) - L'inventario dellaDouglas del centro commerciale Città Fiera diha riservato una brutta sorpresa: in pochi mesi sono stati, infatti, più di cento profumi, per un valore al dettaglio di circa 12mila euro.La responsabile del punto vendita ha denunciato l'ammanco ai carabinieri della stazione di Martignacco nella giornata di ieri, martedì 27 marzo, al termine del controllo fatto su tutta la merce esposta sugli scaffali. Alle scatole dei profumi, tutti di marca, erano state attaccate le placchette metallichema il sistema di allarme sonoro non è mai scattato; i, quindi, hanno utilizzato una borsa schermata oppure hanno staccato il dispositivo senza farsi notare.Nel corso degli ultimi mesi i furti in profumeria sono aumentati con tanto dinotturne a Tavagnacco, Reana, Cervignano del Friuli e San Giovanni al Natisone. Per i furti alla Douglas del polo dello shopping alle porte di Udine i furti invece sono stati messi a segno con ogni probabilità da più persone, durante l'orario di apertura, negli ultimi 5 mesi.