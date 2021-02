Ha droga in auto e fugge al posto di blocco: scatta l'inseguimento

RONCHI DEI LEGIONARI (GORIZIA) - Un uomo di 45 anni, di Monfalcone (Gorizia), pregiudicato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un inseguimento in auto, dopo aver eluso un controllo stradale. L'episodio si è verificato a Ronchi dei Legionari: una pattuglia della Polizia ha intimato l'alt al suo veicolo. Ma l'uomo, dopo una brusca manovra, non si è fermato ed è fuggito. L'equipaggio della Squadra Volante, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monfalcone, in poche centinaia di metri lo ha raggiunto e bloccato, notando che l'uomo, durante il tentativo di fuga, aveva gettato dal finestrino della vettura una busta che conteneva 600 grammi di marijuana, per un valore di mercato di circa 6 mila euro. Il Gip del Tribunale di Gorizia ha convalidato l'arresto disponendo i domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA