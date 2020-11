Travolta e uccisa davanti all'ospedale: disposta l'autopsia e la perizia

UDINE Disposta l'autopsia e una perizia cinematica per fare piena luce sull'incidente costato la vita, il 3 novembre scorso, a Udine all'ottantenne di Corno di Rosazzo Bruna Miani. Lo rende noto lo Studio 3A a cui si sono rivolti i familiari della donna. L'anziana era stata travolta appena fuori dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

A disporre il doppio accertamento tecnico irripetibile è stato il pm della Procura di Udine Marco Panzeri, titolare del procedimento penale per il reato di omicidio stradale aperto a carico dell'automobilista investitrice, di 29 anni, di Manzano.



L'incidente mortale poco dopo le 9.30 in piazzale Santa Maria della Misericordia, all'altezza del fronte 15: l'anziana era appena uscita dall'ospedale dove si era recata con il marito Giuseppe per una visita medica e stava aspettando il consorte che era andato a prendere la macchina al parcheggio. Quando l'ha visto arrivare gli è andata incontro e ha attraversato la strada, sull'attraversamento pedonale. È stato allora che la Dacia Sandero ha investito l'anziana. Nonostante il trasporto a tempo di record al Pronto soccorso e tutti i tentativi dei medici di salvarla, è morta poche ore dopo.

Un colpo durissimo per il marito Giuseppe, che ha assistito in diretta al tragico investimento, e per i due figli Alberto e Massimiliano. I familiari, per essere assistiti e ottenere giustizia, attraverso il responsabile della sede di Udine Armando Zamparo, si sono affidati a Studio3A-Valore spa, che ha scoperto come la vettura che ha investito la donna avrebbe avuto la polizza assicurativa scaduta da quasi due mesi. Per l'iter risarcitorio, fa sapere, «bisognerà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada». Il marito e i figli della vittima e Studio3A, tuttavia, hanno accolto con favore l'attenzione che la Procura di Udine sta dedicando al caso. L'incarico per la perizia cinematica è stato conferito ieri alle 12.30, presso gli uffici della sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale in via della Prefettura, all'ingegner. Marco Pozzati: alle operazioni peritali, che saranno calendarizzate nei prossimi giorni, parteciperà anche l'ingegner Iuri Collinassi, come consulente tecnico di parte della famiglia messo a disposizione da Studio3A.

Oggi, alle 12.15, nello stesso luogo, quindi, il pm affiderà anche al medico legale Lorenzo Desinan l'incarico di effettuare l'autopsia.



