Grave incidente col trattore: si trascina fino a casa, soccorso dai passanti

di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) -dove è rimastoin modo molto serio il conducente di unL'uomo è stato trovato con trauma cranio facciale commotivo in stato confusionale, accanto al trattore, da alcuni passanti, vicino al cancello di casa.È successo in una zona agricola, nella periferia di Codroipo, al 40 di via Latisana poco prima delle 17.30 di oggi, venerdi 27 aprile. Sul posto è intervenuta una ambulanza inviata in codice giallo dalla centrale Sores di Palmanova. L'uomo è stato trasportato d'urgenza allSanta Maria della Misericordia di Udine per accertamenti e le cure necessarie.