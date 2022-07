Auto contro pedone e ciclista a Villa Santina, muore sul colpo un'anziana

VILLA SANTINA - L’impatto, violentissimo e senza alcuna protezione, è stato estremamente violento. E a Villa Santina per una donna anziana del posto, Luciana Fabris nata nel 1934, non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi era già a terra senza vita. Lascia il marito e tre figli. L’anziana era in sella alla sua bicicletta, quando è stata urtata a bassa velocità da un’auto che sopraggiungeva sul posto. Non ha avuto scampo, né il tempo di schivare il mezzo, che le è piombato addosso senza preavviso. Nello stesso incidente è risultata ferita anche una seconda donna, che stava percorrendo la medesima strada ma questa volta a piedi. L’impatto non l’ha risparmiata ed è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Tolmezzo, il più vicino della zona. La Sores ha indicato il rientro nella struttura sanitaria in codice rosso, ma le ultime informazioni reperite nella tarda serata di ieri erano più confortanti: la donna, ottantenne, è sì in prognosi riservata ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. Era assieme all’amica dopo un pomeriggio al circolo anziani Vita Serena. L’incidente è avvenuto l'8 luglio poco prima delle 20 in una zona centrale di Villa Santina, in Carnia. Precisamente in via della Vittoria. Alla guida del veicolo che ha urtato le due donne (una a piedi e una a bordo di una bicicletta) è stata una terza donna del posto, sulla cinquantina. Anch’ella è stata trasportata in ospedale, ma in codice verde e solamente a causa del forte stato di choc dopo l’incidente. Anni fa aveva perso il marito in modo simile. Ad effettuare i rilievi di legge sono stati i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, guidati dal comandante Diego Tanzi. Si sta cercando di appurare la dinamica.