Perde il controllo della moto, prima contro il muro, poi nel fosso: è grave

di Paola Treppo

FORGARIA NEL FRIULI (Udine) - Gravea Flagogna di, in via Ponte dell'Armistizio, dove unha perso il controllo della sua moto ed è andato prima aper poi finire sbalzato dentro un fossato.Nel violento impatto ha riportato lesioni molto serie ed è scattato subito l'allarme. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. Il centauro è stato stabilizzato e trasportato in, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; è successo poco dopo le 11.30 di oggi, sabato 26 maggio. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo incidentato.