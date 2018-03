Scontro di fronte all'osteria: l'auto cappotta, tre persone in ospedale

di Paola Treppo

CORMONS e MARIANO DEL FRIULI (Gorizia) - Tre persone sono finite inper le ferite riportate a seguito di unaccaduto sulla strada regionale 305 tradel Friuli, vicino allo svincolo per Villaorba, di fronte a un'Le auto che si sono scontrate, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Gorizia, sono una Alfa Romeo Mito gialla, condotta da una giovane della zona, e unaClasse E, che ha terminato la sua corsa nel campo,. Una delle due vetture era appena uscita dal posteggio del locale e si era immessa sulla regionale.Erano circa le 16 di ieri, martedì 27 marzo, quando è scattata la chiamata al numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112, e sul posto, vista la gravità dell'incidente, la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di una ambulanza e quello dell'elicottero da Campoformido. Giunto sulla sr305, il personale sanitario ha soccorso la ragazza che guidava la Mito e una coppia che si trovava a bordo, invece, della macchina cappottata. Per fortuna nessuno dei tre feriti è in pericolo di vita. Tutti sono stati portati in ospedale. Sul luogo dello scontro anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto incidentate e la bonifica della carreggiata.