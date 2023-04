Incidente lungo la Provinciale 48: gravi due motociclisti, uno è stato sbalzato per molti metri

PREMARIACCO - Due motociclisti feriti è il bilancio dell'incidente che si è verificato oggi, 16 aprile, lungo la ex provinciale 48, in località Ipplis, nel territorio comunale di Premariacco. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli) nell'incidente sono rimaste coinvolte due motociclette. Nell'impatto una persona è stata proiettata per alcuni metri e ha riportato lesioni severe. Una seconda persona è rovinata malamente a terra. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e l'elisoccorso. Un ferito è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, l'altro è invece stato trasportato con l'ambulanza. Sono entrambi gravi.