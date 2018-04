Con la moto contro l'auto, 25enne grave dopo il volo di alcuni metri

di P.T.

REANA e TRICESIMO (Udine) - Gravea Vergnacco didi fronte alla pasticceria dove si sono scontrati una auto e una, poco dopo le 12.30 di oggi, giovedì 19 aprile.Ad avere la peggio il conducente della moto, undi 25 anni diche, nell'impatto contro la vettura, è statodalla due ruote ed è "volato" per tre metri, rovinando sull'asfalto. Per lui si è temuto il peggio.Dopo l'allarme lanciato dal conducente dell'auto rimasta coinvolta nell'incidente, che è rimasto illeso, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza e l'equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Aanche i vigili del fuoco e, per rilievi e accertamenti, la polizia stradale di Udine.Il giovane centauroè stato stabilizzato sul posto e quindi trasportato con una autolettiga all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.