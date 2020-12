Anziano in bicicletta muore travolto in piazza da un camion rimorchio

POZZUOLO DEL FRIULI - Un anziano in bicicletta che stava percorrendo la piazza principale di Pozzuolo del Friuli, in provincia di Udine, è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 dicembre, in seguito a un investimento da parte di un camion rimorchio del Consorzio Agrario. L'uomo, pensionato di 67 anni di Campoformido, stava attraversando in bicicletta piazza Julia quando, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Latisana intervenuti sul posto, è stato travolto dal camion che viaggiava in direzione di Udine e che non è riuscito a evitare l'impatto con l'anziano ciclista che è stato sbalzato sull'asfalto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine, la polizia comunale di Pozzuolo e il personale sanitario che non ha potuto fare nulla per salvare l'anziano.

Ultimo aggiornamento: 19:17

