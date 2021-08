PAVIA DI UDINE - Un automobilista 78enne ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 agosto a Pavia di Udine, in via Crimea. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma. L'automobilista, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Palmanova, ha perso il controllo finendo la corsa contro un terrapieno. Inutili i soccorsi.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Udine.