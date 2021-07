Donna cade nel dirupo, ferita chiama il 112 ma non sa dare la posizione: «Non ricordo il Pin». Soccorsi mobilitati per trovarla

MOGGIO UDINESE - Una donna è precipitata in un crepaccio e chiede aiuto. I soccorritori stanno cercando di raggiungerla. Probabilmente si è procurata una frattura e non riesce a muoversi. Ma è difficile individuare il punto esatto da cui ha chiamato.

La chiamata al 112

E' scattato poco fa un intervento della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino per cercare una donna di Udine caduta in un dirupo nei pressi di un rio sopra Dordolla. La donna è riuscita a chiamare il 112 e ha dichiarato di non potersi muovere per una probabile frattura ma, essendo in stato confusionale, non è stato possibile individuare la sua posizione con precisione.

«Non ricordo il Pin del mio telefono»

Infatti la donna ha spiegato di non ricordare il Pin per sbloccare il proprio telefono e riuscire ad accogliere l'individuazione con il sistema SmsLocator. Sul posto si stanno recando l'elisoccorso regionale, le squadre di terra del Soccorso alpino, la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco.



+++ Notizia in aggiornamento +++