Cade con la bicicletta sulla pista ciclabile e precipita nel dirupo per 50 metri: gravissima una 36enne

TRIESTE - Questa mattina intorno alle 8.15 la Sores ha allertato la stazione del Soccorso Alpino di Trieste e i Vigili del Fuoco per una donna caduta dal ponte della ciclabile Cottur ex ferrovia in località Altura. La donna è in gravissime condizioni dopo un volo di circa cinquanta metri. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Cattinara dove è stata immediatamente sottoposta a un intervento chirurgico. La pista ciclabile Cottur, lunga poco più di dieci chilometri, dal centro di Trieste raggiunge la Slovenia superando un certo dislivello; in alcuni tratti il percorso si svolge lungo gallerie e ponti, alcuni molto alti.

I soccorsi

I tecnici del Soccorso Alpino sono scesi assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari dell'ambulanza a piedi lungo il pendio sottostante con prati e vegetazione raggiungendo la donna, una triestina di 36 anni. La donna è stata stabilizzata e adagiata nella spinale e poi nella barella portantina del Soccorso e recuperata con la collaborazione di tutte le forze presenti lungo lo stesso pendio con un sistema di corde in contrappeso per essere consegnata all'ambulanza e condotta all'ospedale di Cattinara. L'intervento si è concluso poco dopo le nove.