Cade sulle rocce del ghiaione e batte la testa: grave escursionista

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARVISIO (Udine) - Unadurante la discesa sulbattendo il capo sulle rocce nel catino della Cima Cacciatori, nel comune di Tarvisio, sopra il, nelle Alpi Giulie. A chiedere aiuto è stata la figlia che stava facendo la gita in montagna con lei. Sul posto si sono recati a piedi, dopo il primo tratto in funivia, dieci tecnici del soccorso alpino del Cnsas di Cave del Predil, con il medico di stazione. L’elicottero del soccorso sanitario Fvg era impegnato, infatti, in quel momento, in un altro intervento e non poteva liberarsi subito.La donna, una cittadina di Vienna di 77 anni, K.W. le sue iniziali, è stata raggiunta dopo circa 400 metri di dislivello e mezz’ora di cammino; valutato le sue condizioni come serie per ilsi è deciso di far intervenire l’elicottero della Protezione civile di base a Tolmezzo. La donna è stata quindi caricata con la barella sul velivolo in hovering con l’aiuto dei tecnici sul posto e portata in ospedale. L’intervento si è concluso intorno alle 14 di oggi, sabato 7 luglio.