Incidente a Lignano Sabbiadoro. Cade da cavallo, portato d'urgenza in ospedale

LIGNANO SABBIADORO - Incidente a cavallo. Una persona è stata soccorsa intorno alle 11.45 di oggi, 4 settembre, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da cavallo a Lignano Sabbiadoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e l'elisoccorso. Il ferito è stato poi preso in carico dal personale medico ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite di media entità.