Travolto dall'auto mentre cammina in piazza: muore durante i soccorsi

di Paola Treppo

LESTIZZA (Udine) -dall'auto mentreindurante i soccorsi. L'si è verificato questa mattina, sabato 23 dicembre, in piazza San Martino a, un piccolo paese di campagna dove si conoscono tutti.Vittima un uomo del posto,, 75 anni. L'anziano, che viveva solo nella sua casa della frazione di, era uscito presto, come faceva spesso, per andare a bere ilal bar. Era a piedi quando, poco prima delle 7, è stato travolto a una automobile condotta da un uomo di 30 anni del posto. Quest'ultimo, sconvolto per l'accaduto, si è immediatamente fermato e ha chiamato il numero unico di emergenza 112 facendo accorrere sul posto unaL'equipe medica inviata dal Sores è giunta dopo poco: l'uomo era ancora vivo, sebbene in condizioni critiche. Stabilizzato, è stato caricato sull'autolettiga che è partita a sirene spiegate alla volta dell'ospedale, in codice rosso. Purtroppo, però, il pensionato, è morto dopo poco, per leriportate nell'impatto prima con la vettura e quindi con l'asfalto. In lutto Lestizza e il cordoglio delche conosceva bene la vittima. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latisana.