Cervignano, tamponamento tra due auto: due persone ferite

CERVIGNANO DEL FRIULI - Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 dicembre, due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto a Cervignano del Friuli in via Cisis all'altezza di un distributore di benzina. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Sul posto gli equipaggi di due ambulanze provenienti da Palmanova e da Cervignano del Friuli. Allertati anche i Vigili del fuoco. Le due persone, che hanno riportato diverse ferite, sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.