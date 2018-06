Schianto a tre, 7 persone ferite, un camion va a fuoco nell'area di sosta

di Paola Treppo

UDINE e GONARS -con 3 mezzi coinvolti lungo laA23 Tarvisio Palmanova nel tratto compreso trae lo svincolo con la A4, in carreggiata sud, direzione, poco dopo le 12 di oggi, martedì 19 giugno. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, intervenuta sul posto per i rilievi, si sono scontrati tre veicoli e sette persone sono rimasteDopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero del soccorso sanitario e due ambulanze provenienti da Udine e da Palmanova. I feriti, tutti non gravi, sono stati trasportati quattro al nosocomio di Palmanova e tre all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per la messa in sicurezza dei veicoli i vigili del fuoco del Comando di Udine; sul posto il personale di Autovie Venete.Sempre in autostrada ma lungo la A4, in direzione Venezia, dove per tutta la mattina il traffico è stato molto intenso con code e rallentamenti, l'autista di unè riuscito a entrare nell'area di sosta di Gonars appena in tempo dopo che uno pneumatico si era. Per lui non ci sono state conseguenze; il principio di incendio è stato domato dai vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. Nessun danno al manto stradale.