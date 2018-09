Scontro tra due auto, i pompieri al lavoro per liberare i conducenti

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLMEZZO - Schianto a, in due finiscono in ospedale. Un botto frontale nel pomeriggio, verso le 17.30, in cui i due veicoli si sono accartociati volando a metri di distanza l'uno dall'altro. Per liberare gli automobilisti sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco che si sono fatti largo tra ciò che è rimasto degli abitacoli. Sul posto, all'entrata dinei pressi della stazione di servizio, sono arrivati anche i sanitari dell'di Tolmezzo e i colleghi con l'elicottero arrivati da Campoformido. Inevitabili le conseguenze per la viabilità che hanno impegnato i, arrivati anche per accertare cause e responsabilità dell'accaduto. Altri due autombilisti, che non si erano accorti della coda, si sono tamponati fortunatamente senza gravi consuguenze.