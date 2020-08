A Pagnacco scoppia un incendio nel cuore della notte in un'abitazione, va a fuoco l'autorimessa

Due squadre dei vigili del fuoco di Udine sono intervenute alle 01,30 di questa notte, martedì 11 agosto, per un incendio che ha interessato la struttura portante in legno di un locale adibito ad autorimessa in via della Coda a Pagnacco adiacente all'abitazione. Sono andate a fuoco le travi in legno del tetto, fortunatamente nessuno degli abitanti della casa è rimasto ferito.

L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme potessero propagarsi sia all'abitazione di pertinenza che a quella vicina che non hanno subito danni. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono sopraggiunte sia una pattuglia dei Carabinieri di Majano che di Feletto Umberto. Attualmente è in corso un sopralluogo per appurare le possibili cause. Ultimo aggiornamento: 11:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA