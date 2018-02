Deposito di legna a fuoco: case avvolte dal fumo, danni ingenti

di Paola Treppo

VARMO (Udine) -in un deposito di legna a Roveredo di: il fumo della combustione entra anche nelle stanze in due case vicine e causa dei danni; il rogo è divampato poco dopo le 17 di oggi, martedì 27 febbraio, per cause in corso di accertamento e comunque accidentali. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai paesani, sono giunti i vigili del fuoco con tre partenze provenienti del Comando di Udine, con due autobotti e un'autoscala, e una partenza dal distaccamento volontario di Codroipo. Si temeva che qualcuno fosse rimastoma nel momento in cui è scoppiato l'incendio, in via Belvedere, i proprietari dell'abitazione erano al lavoro; nessuno si è ferito.Ad andare a fuoco unadibito a deposito di, fabbricato realizzato in mattoni e laterizio: è andato completamentee isono ingenti. Le due abitazioni vicine non sono state raggiunte dalle fiamme ma hanno comunque subito dei danni a seguito delche è entrato nelle stanze. Il rogo è stato domato e i pompieri hanno avviato le opere didel materiale bruciato, per la messa in sicurezza del sito e delle case. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco di Varmo