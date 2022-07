Incendio alla Città Fiera di Martignacco, evacuati i dipendenti dei negozi

MARTIGNACCO - Un incendio nel negozio di animali alla città fiera di Martignacco ha provocato un allarme generale in tutto il centro commerciale questa mattina, lunedì 18 luglio. La gran parte dei dipendenti dei negozi è stata evacuata. Sul posto i vigili del fuoco per domare l'incendio che si è sviluppato verso le 8.40. La colonna di fumo è stata visibile in tutto il circondario. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno immediatamente ispezionato i locali interessati dall’incendio e hanno soccorso, portandolo all’esterno, un uomo che aveva respirato i prodotti della combustione; una volta accompagnato in area sicura l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario per le cure del caso.

Scongiurata la presenza di altre persone nei locali invasi dal fumo i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Al momento l’incendio è praticamente spento e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei locali; il centro commerciale è aperto al pubblico ad esclusione del compartimento interessato dall’incendio e, per motivi di sicurezza, dei due compartimenti adiacenti.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, si segnala che tutti gli impianti antincendio, di segnalazione e di spegnimento hanno funzionato regolarmente.

