Fumo dal cofano durante il viaggio: Alfa 159 distrutta dalle fiamme

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO ISONTINO e MORARO (Gorizia) - Fumo dal cofano:sulla provinciale 5 tranel pomeriggio di oggi, martedì 10 luglio, poco prima delle 18. Il conducente della vettura stava transitando lungo la sp5 quando ha notato del fumo uscire dal cofano: ha accostato in tempo a bordo strada e si è messo in salvo.Poi è scoppiato il rogo che distrutto completamente la macchina. Per domare l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Gorizia. Per i rilievi e gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Gorizia.