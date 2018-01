Ha 19 borghi e 112 anime il paese più piccolo del Friuli Venezia Giulia

di Paola Treppo

DRENCHIA (Udine) - ​Si estende per 13,28 chilometri quadrati,, e aveva 180 abitanti il 31 dicembre del 2003. Al censimento del 2001, invece, ne contava 197. Nel corso degli anni si èlentamente e oggi, 8 gennaio 2018, conta; è ufficialmente il comune. Da tempo, infatti, se la spartiva con un altro piccolo Comune del Fvg,, in Carnia, ma di recente Ligosullo si è fuso con il vicino Comune di Treppo Carnico ed è diventato Municipio unico, dal primo gennaio 2018, perdendo il suo record di paese meno popolato non solo della provincia di Udine ma anche dell'intera regione.​Adesso resta Drenchia, un paese montano che si sviluppa però su un dislivello abbastanza deciso: si passa da 293 metri a 1125 nel punto più alto. Il capoluogo è la frazione Cras dove, al civico 1, c'è la sede municipale. E poi ci si sono una miriade di altre frazioni e località: Trusgne, Oznebrida, Lase, Drenchia Superiore, Drenchia Inferiore, Trinco, Zuodar, Crai, Clabuzzaro, Prapotnizza, San Volfango, Zavart, Malinsche, Obranche, Obenetto, Paciuch e Peternel. Non è considerata frazione né località ma è luogo a sé stante anche l'area di confine con la Slovenia che tutti conoscono per il rifugio:. Sono in tutto 19 micro borghi e sono, incredibilmente, quasi tutti abitati, almeno da una persona.​Al 31 dicembre scorso le famiglie anagrafiche erano 82: si tratta perlopiù di famiglie composte da una sola persona; la maggior parte sonoe vivono da soli. In 12 mesi, nel corso del 2017, Drenchia ha perso 10 abitanti. Alcuni sono morti, altri sono emigrati in altri comuni e tre sono state le persone che hanno chiesto, invece, la residenza. Le femmine sono 57 e i maschi 55; si equivalgono, in buona sostanza.Quasi tutte le borgate si trovano dislocate sulle falde del montee sui contrafforti che limitano la valle del rio Rieca, lungo una naturale linea semicircolare compresa tra il livello di 663 metri della frazione di Trusgne e quello di 817 metri della frazione di Prapotnizza. A fondovalle, invece, lungo il corso del rio, si affacciano le piccole borgate dì Paciuch e Peternel. Drenchia fa parte delle, un comprensorio di grande bellezza, unico, dove lo spopolamento però è cronico, inarrestabile, da decenni.Drenchia confina a nord con la Repubblica di Slovenia, attraverso il valico un tempo di seconda categoria e oggi libero, di Casoni Solarie; da qui si può raggiungere il versante sloveno della catena del Kolovrat e scendere nella vallata dell'Isonzo per raggiungere i centri di Volzana, Santa Lucia e; a sud-est confina invece con i comuni di Stregna e Grimacco; a ovest sempre con il comune di Grimacco.