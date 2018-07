Giuseppe D'Antoni nuovo sindaco, in giunta anche Fabello e Bernardis

di Paola Treppo

MERETO DI TOMBA (Udine) -è il, nuovi incarichi anche nella giunta comunale. Da lunedì 9 luglio saranno effettive le dimissioni del sindaco attualmente in carica,. La carica di primo cittadino, infatti, è incompatibile con quella di consigliere regionale e Moretuzzo ha quindi lasciato dopo la sua elezione che lo posiziona tra i banchi dela Trieste. Completati gli ultimi adempimenti il ruolo di sindaco sarà assunto dal vice, Giuseppe D'Antoni, che guiderà l'amministrazione comunale fino alle prossimea maggio 2019.Qualche novità anche nella giunta comunale, con l'ingresso della consiglierae del consigliere. La nuova giunta, con alcuni cambi di delega e qualche aggiunta, sarà composta da Giuseppe D’Antoni (lavori pubblici, urbanistica, sicurezza, viabilità, protezione civile),(bilancio, tributi, patrimonio, personale), Marco Bernardis (attività produttive, agricoltura, ambiente, aanità) e Paola Fabello (politiche sociali, rapporti con le associazioni, istruzione, cultura). Rimangono invariate le deleghe ai consiglieri«Un saluto riconoscente a tutti coloro che hanno collaborato in questi quattro anni all’amministrazione di Mereto di Tomba, dal personale dipendente del Comune, ai consiglieri comunali e a chi ha contribuito alle tante iniziative presentate, dal Distretto di economia solidale del Medio Friuli, alla sistemazione del castelliere, al lavoro fatto con il tavolo delle associazioni, ai diversi progetti di lavori pubblici progettati e in via di realizzazione», dice Moretuzzo.«Il progetto politico che abbiamo presentato come gruppo quattro anni fa va avanti, anche di fronte a questa nuova sfida, garantendo la stabilità e la continuità dell'azione amministrativa - dice il neo sindaco Giuseppe D'Antoni -. Con una squadra di assessori e consiglieri attiva, entusiasta e competente, mi sono reso disponibile a guidare questo percorso basato su idee innovative e buone prassi che hanno già dato grandi risultati».