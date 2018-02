Fuggono con due carrelli stracolmi di profumi: colpo da 20mila euro

di Paola Treppo

PRADAMANO (Udine) - Maxi colpo nella profumeriadel centro commercialedi, polo dello shopping alle porte di, in via Nazionale. Erano circa le 3 di questa notte, venerdì 9 febbraio, quando è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto la. Dalle immagini della video sorveglianza della centrale, gli operatori sono riusciti a scorgere appena le sagome di due persone che stavano facendo incetta di profumi di alta gamma, utilizzando duePoi, con gli stessi carrelli, i malviventi sono usciti dalla profumeria con il bottino il cui valore è in corso di quantificazione. I danni, in ogni caso, ammonterebbero secondo una prima stima a circa. I malviventi, che hanno fatto perdere subito le loro tracce, usando con ogni probabilità un furgone per caricare la refurtiva e fuggire, sono penetrati nel negozio dopo aver forzato una porta sul retro. La responsabile del punto vendita e le collaboratrici non si sono perse d'animo e, dopo ileseguito dalle forze dell'ordine, si sono messe all'opera per sistemare il negozio che oggi resta aperto come sempre.