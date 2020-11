Ruba una felpa al centro commerciale, quindicenne aveva un coltello da 18 centimetri

Un ragazzo di 15 anni, residente nella zona del Friuli Collinare, è stato denunciato a piede libero alla Procura dei Minore di Trieste, per un tentativo di furto messo a segno domenica sera nel negozio "Mega Intersport" del centro commerciale Città Fiera di Martignacco in provincia di Udine. Il ragazzo ha cercato di impossessarsi di una felpa del valore di 80 euro.

Chiamati dal responsabile della sicurezza del negozio tramite il 112, i Carabinieri della Stazione di Martignacco, comanda dal Maresciallo Maggiore Edoardo Ciappi, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e lo hanno trovato in possesso di un coltello con una lama lunga 18 centimetri, poi posta sotto sequestro.

La merce è stata recuperata e restituita al punto vendita. Il ragazzino è stato affidato ai genitori.



Ultimo aggiornamento: 13:07

