Divieti Covid, gara di moto con 30 iscritti fermata allo "Start": multato l'organizzatore

UDINE - A un giovane di 25 anni è stata elevata una sanzione amministrativa per la violazione del Dpcm del 24 ottobre in quanto domenica scorsa ha organizzato una manifestazione amatoriale di motociclismo alla quale risultavano iscritte una trentina di persone. L'evento non era stato autorizzato in eventuale deroga alle disposizioni per il contenimento del virus. L'intervento dei Carabinieri di Fagagna e Majano, nella zona di Nogaredo di Corno, dove la gara stava per iniziare, ha permesso la sospensione dell'evento poco prima che ci fosse lo start. Al vaglio le posizioni degli altri partecipanti.

