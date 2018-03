Ruba le offerte in chiesa e un'opera d'arte in canonica: preso il ladro

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTIMIS e UDINE - Ruba lein chiesa e anche una opera d'arte custodita nelladi Racchiuso dima viene identificato edai carabinieri della stazione di Faedis.A denunciare i furti messi a segno tra dicembre 2017 e il gennaio scorso nella chiesa di San Silvestro Papa e in quella Parrocchiale del capoluogo, erano stati due preti, i due parroci, lo scorso 22 gennaio.I militari dell'Arma, grazie all'aiuto delle, hanno identificato il responsabile, un uomo di 55 anni di Udine, denunciato a piede libero per furto. Nel corso didelegata dall’autorità giudiziaria udinese, a casa del 55enne è stato rinvenuto undelle dimensioni di 23 per 29 centimetri, realizzato da Domenico Chiarolanza, raffigurante un Cristo in bassorilievo. L’opera è stata sequestrata in attesa di essere restituita al parroco di Racchiuso, don Vittorino Ghenda.