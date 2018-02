Le perpetue incastrano il ladro di offerte in chiesa con appostamenti

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTIMIS (Udine) - Leincastrano ildinelle chiese con tanto di appostamenti. Alle donne che curano ledi San Silvestro Papa die di Sant'Andrea Apostolo di, che è la Parrocchiale del paese della Val Malina, non era sfuggito né l'ammanco continuo nella cassetta delle offerte per lee per i, né quell'uomo che veniva da fuori e che, invece di pregare, si aggirava con fare sospetto tra banchi e altari.Così hanno seguito tutti i suoi movimenti, sia dentro che fuori i due edifici sacri. Hanno visto che si allontanava a bordo di una macchina e hanno preso nota della. Quindi i due, done don, hanno presentato una denuncia formale ai carabinieri della stazione di Faedis. I militari dell'Arma hanno svolto una veloce indagine e hanno individuato il sospettato. Le perpetue lo hanno riconosciuto l'uomo, un 54enne di, M.B. le sue iniziali, che è statoa piede libero nei giorni scorsi per furto aggravato e continuato., una dozzina, tutti di poche decine di euro a "colpo", erano stati messi a segno nel mese di dicembre 2017 e in quello di gennaio scorso. Le due chiese sono sempre aperte di giorno per dar modo a fedeli e a turisti di pregare e di visitarle. Sono comunque sempre sorvegliate discretamente ma efficacemente dalla comunità locale e dai membri del consiglio pastorale come dimostra questo episodio.