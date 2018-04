Stanze messe a soqquadro: i ladri ripuliscono casa da cima a fondo

di Paola Treppo

UDINE e MUZZANA - Raffica diin provincia didadel Turgnano passando per il capoluogo, nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 aprile, e nelle primissime ore di oggi. I ladri hanno messo a segno un colpo da 6mila euro in un alloggio di via Laipacco a Udine dal quale sono spariti non solo soldi in contanti e monili in oro ma anche strumentazione informatica.La famiglia che vive nell'appartamento si era assentata alle 18.30 di ieri e, rientrata a casa tardi, ha fatto la brutta sorpresa: stanze messe a soqquadro e la porta-finestra della veranda forzata. Isono penetrati nella dimora passando per l'ambiente del soggiorno e hanno rubato tutto quello che hanno trovato, dal lettore dvd al sistema elettronico per la ricezione della rete. Il danno è in corso di quantificazione ma si aggira comunque attorno ai 6mila euro. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Udine che hanno eseguito un sopralluogo nella notte.E sempre i militari dell'Arma sono sulle tracce dei responsabili di un furto messo a segno a Muzzana del Turgnano ieri sera alle 21: è a quell'ora che i ladri hanno letteralmentela porta di una casa per poi rovistare al suo interno euna collana d'oro. A, infine, sempre ieri pomeriggio, unache era andata a fare la spesa al supermercato, è stata presa di mira dai ladri che hanno forzato la porta della vettura posteggiato dalla donna vicino al negozio. La auto è stata aperta con arnesi da scasso e dall'abitacolo è sparita una borsa che contenevaed effetti personali.