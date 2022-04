Vede il fumo uscire dal cofano, poi l'auto prende fuoco e il conducente si schianta

LATISANA - Il fumo che esce dal motore e il conducente non ha nemmeno avuto il tempo di scendere. Alle ore 10.40 circa di oggi, 1 aprile, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Latisana (Udine) è intervenuta in via del Mulino a Ronchis di Latisana (Udine) per l’incendio di un’autovettura. Mentre era alla guida dell’autoveicolo il conducente ha visto uscire del fumo dal vano motore, nell’accostare la macchina a bordo strada è andato a sbattere contro la segnaletica stradale presente su un’aiuola riuscendo comunque ad uscire incolume dal mezzo incidentato. I vigili del fuoco appena giunti sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e successivamente hanno messo in sicurezza il mezzo incendiato e l’area del sinistro.Ora sono in corso le indagini per capire la causa dell'improvviso rigo.

