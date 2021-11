Auto in fiamme: il conducente e il suo cane salvi per miracolo

TRIESTE - E' riuscito a saltare giù dall'auto evitando così il peggio e ha messo prontamente in salvo anche il proprio cane prima che le fiamme potessero avere la meglio. E' successo sul raccordo autostradale in direzione Venezia dove sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina per spegnere l'incendio che ha distrutto completamente il cofano dell'automobile. L'intervento non ha richiesto la chiusura dell’arteria stradale in quanto la posizione dove era ferma l'utilitaria incendiata, abbandonata appunto in tempo dal conducente e dal suo cane, ha permesso ai soccorritori di operare in sicurezza con il parziale restringimento di una corsia di marcia. Sul posto Polizia stradale e personale Anas, mentre le cause dell’incendio, sono in fase di accertamento.