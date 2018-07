Benna spacca un tubo del metano: strada chiusa, bar evacuati

di Paola Treppo

UDINE - Paura nella notte a Udine, in, per unache ha richiesto la chiusura al traffico di via Roma dalle 23 di ieri sera, venerdì 14 luglio, per tre ore, fino alle 2 del mattino. Durante alcuni lavori lungo la strada, lahae il gas ha iniziato a fuoriuscire in maniera importante.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Udine, la polizia locale e la polizia di Stato, oltre ai tecnici della compagnia del gas; durante i lavori di messa in sicurezza della tubazione spaccata la strada è stata chiusa ed è stato necessarioche rientravano nella zona a rischio, bar che erano ancora aperti e con clientela al loro interno. Nessuno è rimasto ferito.