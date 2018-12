Ladri in casa di Franco Bertoli: rubati trofei del volley e la medaglia delle Olimpiadi 1984

MODENA - L'ex pallavolista Franco Bertoli, atleta originario di Udine e stella della pallavolo modenese tra gli anni Ottanta e Novanta, è stato vittima dei ladri che sono entrati nella sua abitazione di Modena, portando via anche la medaglia di bronzo vinta alle olimpiadi.



È successo ieri sera, quando i ladri sono entrati nella casa da una finestra, rubando, una volta all'interno, oggetti in oro e anche, appunto, la medaglia di bronzo di Los Angeles 1984. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri.



Franco Bertoli è uno dei campioni inseriti nella Hall of Fame del Volley.

