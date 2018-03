Fiori, piante e delizie di primavera: in piazza i migliori vivaisti d'Italia

di Paola Treppo

GORIZIA - Gorizia ine delizie di primavera da oggi, giovedì 8 marzo, fino a domenica 11. La tradizionale manifestazione dedicata al settore florovivaistico, a ingresso libero, abbellirà per quattro giorni la piazza centrale di Gorizia con, fiori e arredi; una ventina stand dedicati alla cura die balconi.Piante grasse, camelie e rododendri, alberi da frutta, agrumi della Sicilia, rose inglesi, piante aromatiche, primizie regionali, ranuncoli,, viole, ma anche vari tipi di lavanda e molte altre novità. Con ingresso a orario continuato dalle 9 alle 20, la rassegna riuniscee artigiani provenienti da tutta Italia che operano nella vendita di piante, fiori e articoli da giardino.Promossa daItalia in collaborazione col Comune di, la manifestazione conta espositori da varie regioni italiane con proposte di fiori, piante, bulbi, semi, terriccio, concimi, arredo giardino, essenze e fiori secchi. Numerose le iniziative a corollario: dimostrazioni, laboratori, incontri gratuiti per idai 6 ai 12 anni nella giornata di domenica 11 marzo alle 11 e alle 16; durante tutta la quattro giorni consigli utili per tutti da parte degli esperti.