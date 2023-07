Evade dai domiciliari e tenta di eludere i controlli, il poliziotto si fa prestare una bicicletta e lo insegue: arrestato

UDINE - Nel pomeriggio di lunedì 3 luglio una pattuglia della Polizia di Stato ha notato nella zona di borgo stazione un uomo che, con fare sospetto, cercava di eludere un possibile controllo nei suoi confronti, allungando il passo sempre di più per allontanarsi dalla pattuglia. Resosi conto di aver destato l’attenzione dei poliziotti, ha iniziato una rocambolesca fuga, correndo lungo i marciapiedi tra i tavolini dei bar presenti, anche rovesciando qualche sedia.

Cosa è successo

Uno degli agenti impegnati nell’inseguimento ha fermato un ciclista che transitava in via Roma, chiedendo in prestito la sua bicicletta per cercare di accorciare le distanze tra lui e il fuggitivo: in sella alla bicicletta, il poliziotto è riuscito ad accorciare le distanze e a scorgere che il fuggiasco stava salendo su un autobus fermo di fronte alla stazione ferroviaria, in procinto di ripartire.

Il poliziotto, raggiunto l’autobus, è riuscito a impedire la partenza del mezzo pubblico e ad identificare il fuggitivo, evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per evasione e riaccompagnato presso il suo domicilio, in attesa del giudizio. La Polizia di Stato ringrazia il cittadino che ha messo a disposizione degli agenti la propria biciletta, permettendo così di assicurare l’evaso alla giustizia.