Escursionista trova due ordigni bellici della Grande Guerra nel bosco, guastatori bonificano l'area

TARVISIO - Va a fare una passeggiata in montagna e trova due ordigni bellici. È capitato a un escursionista, durante la sua marcia alle pendici del monte Jof Fuart a quota 1540 metri, quando ha scoperto alcune masse ferrose riconducibili a ordigni.

Guastatori al lavoro

Nella giornata di oggi, martedì 13 giugno, gli specialisti del 3° Reggimento Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura di Udine, hanno effettuato due interventi di bonifica del territorio da residuati bellici risalenti ai conflitti mondiali. Il team C.M.D. (Conventional Munition Disposal) di Udine, accompagnato dai Carabinieri di Tarvisio, ha raggiunto il luogo e confermato la presenza di due ordigni bellici ancora attivi catalogandoli in una granata di artiglieria calibro 75 mm HE (alto esplosivo) di fabbricazione italiana e una granata di artiglieria calibro 7,5 cm modello Shrapnel (alto esplosivo) di fabbricazione austroungarica, entrambe risalenti alla Prima Guerra Mondiale.

Gli ordigni sono stati messi in sicurezza e trasportati in un luogo idoneo al brillamento, in località Prati di Colma a Tarvisio, dove con l’innesco di altro esplosivo militare sono stati definitivamente neutralizzati.

La zona interessata al brillamento e la zona circostante sono state successivamente bonificate. L’assistenza sanitaria, indispensabile in questo tipo di attività, è stata fornita dalla Croce Rossa italiana Corpo Militare centro di mobilitazione Nord Est di Padova.