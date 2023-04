​In un campo 24 granate risalenti alla Grande guerra. Esercito al lavoro sul Torre

PORPETTO (UDINE) - Il ritrovamento risale alla Prima guerra mondiale. Ventiquattro granate in tutto, non poca cosa. Il terzo reggimento guastatori ieri ha condotto l'attività di bonifica del territorio da residuati bellici dei due conflitti mondiali neutralizzando, in località Pampaluna nel comune di Porpetto, dodici granate di artiglieria calibro 75mm HE. L'attività si concluderà oggi con la neutralizzazione di altre granate sempre nella stessa località.

Per le operazioni di brillamento è stato scelto il greto del Fiume Torre

Le granate sono state rinvenute e segnalate dal contadino proprietario di un terreno. Nella Prima guerra mondiale c'era un deposito in quella zona. Oggi, come detto, la conclusione dell'attività con il brillamento di altre 12 granate, sempre nella stessa zona. Gli ordigni erano accatastati, dunque difficili da stimare a vista. Una volta completata l'operazione di catalogazione e messa in sicurezza, il personale militare del terzo reggimento guastatori ha comunicato il ritrovamento di 24 granate di artiglieria calibro 75 mm HE in totale. Il brillamento finale è avvenuto sul greto del Torre, in quello che in gergo viene definito "fornello contenente esplosivo militare". Si tratta di uno scavo predisposto con una macchina di movimento terra del terzo reggimento guastatori.